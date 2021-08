Prima loting Ajax voor groepsfase Champions League

De Amsterdammers ontliepen daarmee in de eerste fase topclubs als Paris Saint-Germain, Barcelona en Manchester City. Het had een stuk zwaarder gekund voor de Amsterdammers, die de afgelopen twee jaar in de groepsfase van de Champions League als derde eindigden en vervolgens het seizoen moesten vervolgen in de Europa League. In het seizoen 2018/2019 drong de viervoudig winnaar van de Europa Cup 1/Champions League door tot de halve finales .

Ajax wist op voorhand al dat het op een zware poule kon rekenen. De Amsterdamse club zat in pot 3 en zou sowieso loten tegen de beste Europese clubs die zijn ingedeeld in pot 1 en 2. Alleen in pot 4 zaten wat mindere clubs.

Ajax-trainer Erik ten Hag Ⓒ ANP

Ajax is de enige Nederlandse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League. PSV werd dinsdag in de play-offs van de voorronden door Benfica uitgeschakeld. Na een 2-1 nederlaag in Portugal kwamen de Eindhovenaren niet verder dan 0-0.