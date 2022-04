Medisch team dat overleden Maradona behandelde, aangeklaagd door Argentijns OM

Een van de verdachten is Leopoldo Luque, de persoonlijke arts van Maradona. Ook psychiater Agustina Cosachov is aangeklaagd, net als een psycholoog, een andere arts, een medisch coördinator van de ziektekostenverzekering en drie verpleegsters. Zij ontkennen allen schuld.

Maradona stierf op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd in een privéwoning ten noorden van Buenos Aires, een paar weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan. Volgens onderzoekers zijn er grove fouten gemaakt in de thuiszorg van een van de beste voetballers ooit. Maradona verkeerde in slechte gezondheid.