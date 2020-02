Liverpool dendert door en evenaart record

De superieure koploper van Engeland zegevierde met 3-2 en heeft nu 22 punten meer dan Manchester City. The Reds speelden deze competitie 27 duels. 26 keer werd er gewonnen. Liverpool boekte de achttiende zege op rij en evenaarde daarmee een record van de nummer twee van Engeland.

Liverpool heeft nu nog maximaal elf punten uit de resterende elf competitiewedstrijden nodig om City te onttronen als kampioen van Engeland. Op 5 april staan de twee clubs tegenover elkaar. Wellicht dat Liverpool het karwei dan al kan klaren, en de eerste landstitel sinds 1990 kan pakken.

Wijnaldum opent de score

Niemand minder dan Georginio Wijnaldum opende al in de negende minuut de score voor het dit seizoen zo formidabel presterende Liverpool. Net als Virgil van Dijk had de middenvelder een basisplaats gekregen van de Duitse manager Jürgen Klopp.

West Ham sloeg snel terug na de treffer van Wijnaldum. Issa Diop maakte in de twaalfde minuut de gelijkmaker. Toen Pablo Fornals in de 54e minuut voor de 1-2 zorgde op Anfield hing een stunt even in de lucht, maar op dat moment stond de thuisploeg op.

De ene na de andere aanvalsgolf denderde op het doel van de gasten af. Het was sneu voor West Ham-doelman Lukasz Fabianski dat hij in de 68e minuut blunderde op een schot van Mohamed Salah. Tien minuten voor tijd zorgde Sadio Mané voor de winnende treffer. Net als bij de openingsgoal van Wijnaldum kwam de assist van Trent Alexander-Arnold.