Duurste line-up ooit bij Voetballer van het Jaar Gala

De 38ste editie wordt een van de meest spetterende in de historie. Wie alleen al naar de namen van de winnaars kijkt, weet dat het de ‘duurste’ line-up is ooit.

Gouden schoen

Matthijs de Ligt komt met een delegatie van Juventus en zijn familie om de gouden schoen, behorend bij de prijs van beste voetballer in de Eredivisie 2018-2019, in ontvangst te nemen.

Zilveren schoen

Eredivisie-topscorer Luuk de Jong, die inmiddels in Sevilla woont, krijgt zelfs twee prijzen. Hij ontvangt de zilveren schoen, omdat hij net achter De Ligt eindigde, én de topscorersprijs.

Bronzen schoen

Hetzelfde geldt voor Dusan Tadic, die de bronzen schoen heeft gewonnen en ook de topscorersprijs krijgt. De Ajax-aanvaller evenaarde in mei op de laatste speeldag De Jong op de topscorersranglijst.

Talent van het jaar

Maar op het gala zal ook Barcelona’s grote aankoop Frenkie de Jong schitteren. Hij is door de jury van de Johan Cruyff Foundation uitgeroepen tot talent van het jaar over het seizoen 2018-2019.

In die jury zitten onder anderen Frank Rijkaard, Jordi Cruijff, Ruud Gullit, Willem van Hanegem, Dick Advocaat, Wim Kieft, Bert van Marwijk, Edwin van der Sar en Dirk Kuyt.

Gouden kaart

Tijdens het gala wordt ook de gouden kaart uitgereikt aan de beste scheidsrechter van het voorbij Eredivisie-seizoen: Björn Kuipers.

Prestigieuze Awards

Alle sterren uit de voetbalwereld zullen aanwezig zijn. Dat betekent ook dat de huidige bondscoach Ronald Koeman, oud-bondscoaches, alle Eredivisie-clubs en voormalige helden van het Nederlands elftal acte de présence geven. Enkele zeer prestigieuze Awards blijven bovendien nog geheim.

Bondscoach

Vermeldenswaardig is dat bondscoach Koeman zijn sterspelers deze avond in hun carrière gunt. Want op maandag 2 september begint officieel het trainingskamp en de voorbereiding op de kwalificatie-interland tegen Duitsland (6 september in Hamburg). Koeman geeft zijn spelers speciaal voor het gala een aantal uren vrij. Zij arriveren vanuit Zeist en keren dezelfde avond terug naar het hotel.

Rapporteurs

De voetballer van het jaar wordt elk jaar gekozen door de officiële rapporteurs. Dat zijn zo’n 32 ex-internationals van het Nederlands elftal die cijfers geven aan alle spelers in de Eredivisie. Zij bezoeken bij toerbeurt de wedstrijden . Uiteraard zijn deze iconen ook bij het gala.