Steijn nieuwe kroonprins trainersgilde

Valentijn Driessen Ⓒ Telesport

VVV-Venlo-voorzitter Hai Berden sprak in december de vrees uit dat hij zijn succesvolle trainer Maurice Steijn gaat kwijtraken ondanks een contract tot medio 2019. Manager voetbal Stan Valckx van VVV vindt zelfs dat Steijn snel hogerop moet om zich verder te ontwikkelen als trainer-coach. Hij zou de 44-jarige Hagenaar zelfs blindelings voor de spelersgroep van PSV of Feyenoord durven zetten. "In alles doet hij me denken aan Dick Advocaat.”