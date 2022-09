Marathonman Alcaraz na nieuwe vijfsetter naar finale US Open

Het wordt voor zowel Alcaraz (19) als Ruud (23) de eerste grandslamfinale op de US Open. Ruud speelde dit jaar wel al die van Roland Garros waarin hij verloor van Rafael Nadal. Bovendien mag de winnaar zich vanaf maandag de nieuwe nummer een van de wereld noemen. Daniil Medvedev is dat door zijn vroege uitschakeling in New York niet langer. Alcaraz zou overigens de jongste nummer een van de wereld ooit zijn in het mannentennis. Met zijn 19 jaar en 4 maanden is hij bijna anderhalf jaar jonger dan de Australiër Lleyton Hewitt, die eind 2001 bovenaan de ATP-ranking kwam.

Ruud komt wel iets uitgeruster naar de finale. De Noor had tegen de Rus Karen Khachanov slechts vier sets en iets minder dan drie uur nodig. Sowieso heeft hij pas een keer een vijfsetter moeten spelen dit toernooi tegenover de drie op een rij nu voor Alcaraz. Het lijkt het jonge loopwonder uit Murcia vooralsnog amper te deren.

Ook tegen Tiafoe was hij ondanks al die extreem lange en late partijen weer in staat om het gevecht aan te gaan op een volgepakt Arthur Ashe. De Amerikaan kreeg amper iets cadeau en haalde zijn beide sets via zwaarbevochten tiebreak binnen, terwijl Alcaraz bij zijn setwinsten dat een stuk overtuigender deed. Bovendien toonde Alcaraz zich ook laat in set vijf de meest frisse van de twee. Met een fraaie lob verschafte hij zichzelf twee matchpoints, waarna het bij de tweede poging raak was.

Bron: discovery+