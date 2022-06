Premium Het beste van De Telegraaf

Circuit-voorzitter Arjan Bos over TT in Assen: ’Op naar een ouderwets volle kathedraal’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Arjan Bos, bestuursvoorzitter van het TT-circuit in Assen: „In de WK-stand ligt alles dicht bij elkaar. Dat maakt het ongemeen spannend voor een brede groep fans.” Ⓒ Foto’s René Bouwman & Getty Images

„Na twee zware jaren ziet het ernaar uit dat we een ouderwets volle kathedraal gaan krijgen”, zegt Arjan Bos, terwijl hij vanaf het gras langs de Geert Timmer-bocht met een tevreden blik om zich heen kijkt. Een tiental hobby-motorracers scheurt ondertussen voorbij. Eén ding is zeker: de ervaren bestuursvoorzitter van het iconische circuit in het Drentse Assen leeft hoopvol toe naar de 91e editie van de Dutch TT. „De voortekenen zijn erg positief en ik kan niet ontkennen dat we dat in financieel opzicht ook echt nodig hebben.”