Michael van Gerwen na recordnederlaag: ’Ik had wat frisse handen’

Met 91.54 gemiddeld presteerde de Nederlander ver onder zijn gebruikelijke niveau. Hij benutte slechts een van zijn zeven kansen op een dubbel. Wright deed het met 105.09 gemiddeld en acht uit twaalf benutte kansen op een dubbel wel heel erg goed.

„Ik had wat frisse handen, dat heeft ook met nervositeit te maken, maar ik moet er gewoon meer energie inleggen. Het was gewoon slap, klaar. Dit mag niet gebeuren, en mij zeker niet. Ik moet hem veel eerder, veel pijn doen”, vertelde een beduusde Van Gerwen aan RTL 7.

Geen paniek

Van Gerwen heeft nog altijd alle kans om de play-offs te bereiken, maar de Brabander moet dan wel gaan winnen met nog drie wedstrijden te gaan. Sinds Van Gerwen in 2013 voor de eerste keer meedeed aan de Premier League sloot hij de reguliere competitie altijd af als koploper. Met nog drie duels te gaan en zes punten achterstand op koploper Glen Durrant lijkt dit nu zo goed als onmogelijk. Donderdag treft hij de Engelsman.

Van Gerwen liep tegen Wright in de beginfase direct achter de feiten aan. In de tweede leg miste de nummer een van de wereld twee pijlen om dubbel 20 uit te gooien, maar miste. Het bleek de inleiding voor een kansloze missie. In het vervolg won Van Gerwen slechts een leg. Wright is Van Gerwen op legsaldo voorbij. De Nederlander bezet de vijfde plek omdat Nathan Aspinall met 8-6 won van Gerwyn Price. De beste vier spelers bereiken de play-offs.

Van Gerwen presteerde vorige week ook al wisselend in de Premier League. Tijdens zes opeenvolgende wedstrijdavonden won hij drie wedstrijden, maar verloor er ook drie.

Merkwaardig gelijkspel

Glen Durrant haalde in Milton Keynes op even merkwaardige als bewonderenswaardige wijze nog een punt binnen tegen Michael Smith. De trotse leider van de reguliere competitie kwam een 2-7 achterstand te boven: 7-7. Gary Anderson gaf ook bijna een grote voorsprong weg tegen Daryl Gurney, maar trok de zege ternauwernood over de streep: 8-6.