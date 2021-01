Formule 1-team rouwt om overlijden ’Mister Mercedes’

„Jürgen was een echte vriend en supporter van het team en speelde een cruciale rol in de autosportgeschiedenis van Mercedes”, zo stelt het team van wereldkampioen Lewis Hamilton via Twitter.

„We rouwen om een geweldige persoonlijkheid en Jürgen zal worden herinnerd vanwege zijn integriteit, innovatieve geest en succes, en hij heeft Mercedes-Benz voor altijd gevormd.”

Ook Daimler zelf staat stil bij het overlijden van Hubbert. „We zijn diep bedroefd door het verlies van professor Jürgen Hubbert, een voormalig bestuurslid van Daimler AG. Bekend als ’Mr. Mercedes’ is hij al bijna 40 jaar een ambassadeur van ons bedrijf. We zullen hem missen.”

Hubbert begon 1965 als mechanisch ingenieur bij de autofabrikant, toen nog Daimler-Benz AG geheten. Vanaf 1990 leidde hij de personenauto-afdeling. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de introductie van onder meer de A-klasse en de M-klasse.

Bovenal was Hubbert aan het eind van de jaren tachtig medeverantwoordelijk voor de terugkeer van Mercedes in de motorsport. Het leidde uiteindelijk tot successen in het DTM, het World Sportscar Championship, met als klap op de vuurpijl het winnen van de 24 uur van Le Mans in 1989.

Jürgen Hubbert werd 81 jaar. Ⓒ HH/ANP

Ook had Hubbert een flinke stem in het besluit om in 1995 motoren te gaan leveren aan het F1-team van McLaren. Het leidde uiteindelijk tot drie wereldtitels, twee met Mika Hakkinen (1998 en 1999) en een als constructeur (1998).

Komend seizoen wordt de oude succescombinatie weer in ere hersteld. McLaren heeft na enkele jaren met Honda en meest recentelijk Renault namelijk besloten om weer motoren van Mercedes te kopen.