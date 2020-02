Jong Ajax verliest van NAC én ziet rechtsback Mazraoui uitvallen

Jordan van der Gaag, de zoon van Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag, nam namens NAC de 2-3 voor zijn rekening. In extra tijd maakte Mounir El Allouchi er met een schot van grote afstand, na een fout van Jong Ajax-doelman Dominik Kotarski, zelfs 2-4 van.

Jong Ajax, de nummer 4 van de eerste divisie, stond na een half uur op een voorsprong van 2-0 via doelpunten van Danilo Pereira en Brian Brobbey, die kort voor zijn doelpunt nog een bal voor leeg doel over had geschoten. Voor rust maakte Finn Stokkers de 2-1 en El Allouchi maakte na een uur gelijk.

Bij Jong Ajax, dat de zesde nederlaag van het seizoen leed, deed Noussair Mazraoui zeventig minuten mee. Hij moest er met - een op het oog - enkelblessure van af.

Noussair Mazraoui moest er geblesseerd af. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een week geleden incasseerde Jong Ajax al zeven doelpunten. Vorige week maandag ging de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht met liefst 7-2 verloren.

Voorafgaand aan het duel was er een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden oud-Ajacied Barry Hulshoff.