Feyenoord-aanvoerder Gernot Trauner hervat groepstraining, Johan Cruijff Schaal komt te vroeg

De wedstrijd van vrijdag tegen PSV om winst van de Johan Cruijff Schaal komt nog te vroeg voor Trauner. „Ik heb een groot deel van de voorbereiding gemist”, zei de centrale verdediger op de persconferentie voor de ontmoeting. „Ik heb nog wel even nodig om helemaal weer terug te zijn.”

Trauner nam na vorig seizoen de aanvoerdersband bij Feyenoord over van de naar Benfica vertrokken Orkun Kökcü. „Dat heeft me wel heel erg trots gemaakt”, zei hij. „Feyenoord is zo’n grote club en heeft zo’n grote achterban. Dan is het toch erg mooi dat ik aanvoerder van zo’n club mag zijn. Natuurlijk doet mij dat heel veel.”

De 31-jarige Trauner kwam twee jaar geleden voor een miljoen euro over van Sturm Graz. Hij speelde sindsdien 77 officiële duels bij de landskampioen.