Nieuwe Feyenoord-aanvoerder Gernot Trauner hervat groepstraining

Slot en Trauner geven later op woensdag een persconferentie in Zeist, waar ze vooruitkijken op de wedstrijd van vrijdag tegen bekerwinnaar PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Trauner nam na vorig seizoen de aanvoerdersband bij Feyenoord over van de naar Benfica vertrokken Orkun Kökcü.

De 31-jarige Trauner kwam twee jaar geleden voor een miljoen euro over van Sturm Graz. Hij speelde sindsdien 77 officiële duels bij de landskampioen.