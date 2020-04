Gouverneur Californië tempert optimisme van Trump

„Ik wil de supporters terug in de stadions als we daar weer klaar voor zijn. Zo snel mogelijk, uiteraard”, aldus Trump. Zijn land is inmiddels het zwaarste getroffen in de wereld door het coronavirus. Meer dan 300.000 Amerikanen zijn positief getest op het virus, zeker 8000 mensen stierven aan de gevolgen ervan.

„De fans willen ook terug, ze willen basketbal, honkbal, voetbal en ijshockey kijken. Ze willen hun favoriete sport zien”, aldus Trump. „Ze willen weer de golfbanen op en fijne, schone lucht inademen.” De president, zelf een groot golfliefhebber, wilde geen datum noemen waarop volgens hem de sportlocaties weer opengaan. „Maar ik denk dat het eerder komt dan iedereen denkt.”

Gavin Newsom Ⓒ EPA

De basketbalcompetitie NBA en ijshockeycompetitie NHL werden vorige maand stilgelegd vanwege het coronavirus. De start van de honkbal- en voetbalcompetities zijn uitgesteld. Het nieuwe seizoen in het American football (NFL) zou in september moeten beginnen. Trump hoopt dat dit gaat lukken, maar gouverneur Gavin Newsom van Californië zei al direct dat hij zich niet kan voorstellen dat de stadions dan al weer opengaan voor duizenden fans.

„We laten ons leiden door de feiten, door wat de gezondheidsexperts ons zeggen”, zei Newsom. „Ik ben bezig met het heden. Ik kan me nu niet voorstellen dat over een paar maanden alles weer opengaat.”