Napoli verzekert zich bij afscheid icoon Lorenzo Insigne van derde plek

Lorenzo Insigne nneem afscheid bij napoli met een treffer en een zege. Ⓒ ProShots

Napoli heeft zich bij het afscheid van clubicoon Lorenzo Insigne voor eigen publiek verzekerd van minstens de derde plaats in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti versloeg degradatiekandidaat Genoa mede dankzij een doelpunt van Insigne met 3-0 en is niet meer te achterhalen door Juventus, dat vierde staat. Napoli was al zeker van deelname aan de Champions League