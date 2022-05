Titelrace Serie A spannend tot laatste speeldag

Inter is door de zege op 81 punten gekomen. Dat zijn er twee minder dan AC Milan, dat in de laatste wedstrijd bij Sassuolo op 22 mei genoeg heeft aan een gelijkspel om voor het eerst sinds 2011 kampioen te worden in de Serie A. Inter speelt de laatste wedstrijd thuis tegen Sampdoria.

De titelverdediger moest zondagavond eerst winnen bij Cagliari om nog kans op de titel te maken. AC Milan had eerder op de avond gewonnen van Atalanta.

Met Stefan de Vrij in de basis begon Inter goed. Milan Skriniar leek al vroeg de openingstreffer te maken, maar het doelpunt werd wegens hands afgekeurd. Matteo Darmian kopte Inter in de 25e minuut op aangeven van Ivan Perisic alsnog op voorsprong.

Lautaro Martínez maakte er in de tweede helft na een snelle aanval 2-0 van. Maar Charis Lykogiannis bracht enkele minuten later de spanning terug met een hard schot. Martínez maakte in de slotfase op aangeven van Roberto Gagliardini de 3-1.

Denzel Dumfries kwam in de tweede helft in de ploeg voor Darmian. De Vrij speelde de hele wedstrijd. Kevin Strootman bleef op de bank bij Cagliari.

Rafael Leão nam de openingstreffer van AC Milan voor zijn rekening. Ⓒ ProShots

AC Milan

AC Milan won eerder op de avond in San Siro met 2-0 van Atalanta. Na een eerste helft met weinig kansen, opende Rafael Leão in de tweede helft de score. Hij werd de diepte ingestuurd door Junior Messias, bleef de tackle van Teun Koopmeiners voor en schoot raak tussen de benen van doelman Juan Musso door. Theo Hernandez maakte er in de 75e minuut na een rush 2-0 van.

Atalanta, waar Koopmeiners en Marten de Roon de hele wedstrijd speelden en Hans Hateboer in de slotfase werd gewisseld, kreeg kansen op een treffer via met name Duvan Zapata. De club uit Bergamo kwam niet tot scoren en blijft achtste.

Lorenzo Insigne nneem afscheid bij napoli met een treffer en een zege. Ⓒ ProShots

Napoli verzekert zich van derde plek

Napoli heeft zich bij het afscheid van clubicoon Lorenzo Insigne voor eigen publiek verzekerd van minstens de derde plaats. De ploeg van trainer Luciano Spalletti versloeg degradatiekandidaat Genoa mede dankzij een doelpunt van Insigne met 3-0 en is niet meer te achterhalen door Juventus, dat vierde staat. Napoli was al zeker van deelname aan de Champions League

Aanvoerder Insigne sprak voor de wedstrijd geëmotioneerd de Napoli-fans toe. Hij noemde de club en de supporters "een enorme familie". Na dit seizoen vertrekt de 30-jarige Italiaan naar Toronto FC in de MLS. Insigne speelde ruim twaalf jaar geleden zijn eerste wedstrijd voor de club uit Zuid-Italië.

Victor Osimhen zorgde na een halfuur voor de openingstreffer, Insigne benutte in de 65e minuut een strafschop. Invaller Stanislav Lobotka maakte in de slotfase de 3-0. Insigne kreeg daarna nog een publiekswissel. Genoa heeft met nog één wedstrijd te gaan 3 punten achterstand op de 'veilige' zeventiende plek.

