Twee keer rood Groningen voor rust

Beide ploegen mochten aanleggen en misten vanaf elf meter. Na een kwartier faalde Aitor Cantalapiedra namens de tukkers vanaf de stip. Een kwartiertje later kreeg ook Groningen-aanvaller Kaj Sierhuis zijn strafschop er niet in.

Het betekende het begin van veel tegenslag voor de thuisploeg. In de slotfase van de eerste helft kreeg namelijk zowel Ramon Lundqvist en Mike te Wierik direct rood van arbiter Christiaan Bax. De Zweed Lundqvist werd door scheidsrechter Christiaan Bax weggestuurd omdat hij een tegenstander haakte, zonder intentie de bal te spelen. Te Wierik kwam met gestrekt been in.

Groningen boos

De fans van Groningen raakten zwaar gefrusteerd. Een aantal supporters betrad zelfs het veld, maar werd direct weer verwijderd. Na tien minuten blessuretijd werd er bij een 0-0 stand gefloten voor de rust.

Het is pas de zevende keer dat een elftal in de eredivisie al voor rust met negen man komt te spelen. De laatste club die dat overkwam was sc Heerenveen in december 2018, in het duel met NAC Breda.