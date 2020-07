Alle Eredivisie-clubs minimaal één thuisduel op zaterdagmiddag

Direct nadat Van der Sar het proefballonnetje opliet, zei KNVB-directeur Eric Gudde overigens al met hetzelfde idee rond te lopen. Het vergroot de kans dat er tegen die tijd weer in volle stadions kan worden gespeeld. Zoals bekend, is dat bij de start van de Eredivisie vanwege de coronacrisis nog niet mogelijk en zullen de stadions normaal gesproken pas weer volstromen nadat er een veilig en goedwerkend vaccin of medicijn is ontwikkeld.

De KNVB kiest er in het conceptprogramma voor om alleen de planning voor de duels in de 21 speelronden tot de winterstop bekend te maken. Eind december volgen de beoogde tijdstippen en data voor de speelronden 22 tot en met 34. Nieuw is dat er op zaterdagmiddag gevoetbald zal worden. Elke Eredivisie-club speelt (minimaal) één thuisduel op zaterdag om 16.30 uur. FC Utrecht en AZ hebben zaterdag 12 september de primeur. Zij openen het Eredivisie-bal.

De play-offs om promotie/degradatie en Europees voetbal bestaan, zoals eerder al bekend werd, uit één wedstrijd in plaats van twee duels. Dat heeft te maken met het EK, dat in de zomer van 2021 wordt gespeeld.

Bekijk hieronder of hier het conceptprogramma van de Eredivisie.

Bekijk hieronder of hier het conceptprogramma van de Keuken Kampioen Divisie.