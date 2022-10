Premium Het beste van De Telegraaf

Na één nederlaag lijkt de nieuwe trainer al te gaan switchen naar een ander systeem Phillip Cocu drukt al snel zijn eigen stempel bij Vitesse

Door Jeroen Kapteijns

Phillip Cocu Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Bij zijn komst gaf Phillip Cocu aan, dat hij op korte termijn niet alles zou gaan veranderen bij Vitesse, maar na één nederlaag lijkt de nieuwe trainer al te gaan switchen naar een ander systeem. „Ik denk dat het komend weekend een fris begin wordt”, aldus verdediger Melle Meulensteen. „We beginnen een nieuwe fase doordat we gaan spelen zoals de trainer wil. Ik denk dat het goed is geweest, dat we een lange trainingsweek hebben gehad, zodat we daar aan hebben kunnen werken. Zo’n systeemwissel doe je niet zomaar. Hier is meer dan twee jaar 3-5-2 gespeeld, maar iedereen heeft 4-3-3 gespeeld als voetballer en is daar in zijn jeugd mee vertrouwd geraakt.”