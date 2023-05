Premium Het beste van De Telegraaf

Verstandhouding Van Nistelrooy met assistenten verstoord Ondanks succes volop spanningen bij PSV

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Fred Rutten en Ruud van Nistelrooy Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Nog één zege en PSV sluit het seizoen af als nummer 2. In combinatie met de winst van de Johan Cruijff Schaal en KNVB-beker kan Ruud van Nistelrooy dan terugkijken op een prestatief voldoende eerste seizoen als trainer van PSV met een in zijn totaliteit betere eindscore dan voorgangers als Phillip Cocu, Mark van Bommel en Roger Schmidt in hun debuutjaar. Tegelijkertijd zijn er achter de schermen strubbelingen met verregaande gevolgen voor de trainersstaf en lijkt de selectie meer op de schop te worden genomen dan wordt aangenomen.