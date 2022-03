Rusland definitief niet welkom op het WK voetbal

Rusland had een verzoek ingediend om de play-offs uit te stellen tot deze zomer in de hoop dat de oorlog dan achter de rug zou kunnen zijn en FIFA en UEFA het land weer wilden toelaten. Het CAS gaat daar echter niet in mee.

De Russische nationale ploeg was nog in de race voor een WK-ticket, nadat het land in groep H tweede was geworden achter Kroatië kreeg het via de play-offs een herkansing in de play-offs. De eerste tegenstander was Polen en daarna zou het nog moeten afrekenen met de winnaar van Zweden tegen Tsjechië. De uitsluiting van Rusland betekent dat Polen een vrije doortocht heeft naar de finale op 29 maart.

Eerder deze week werden Russische clubs al definitief uitgesloten van deelname aan de Europese toernooien na een eveneens onsuccesvol beroep bij het CAS. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had eerder alle sportbonden opgeroepen om Rusland voorlopig te weren van internationale evenementen.