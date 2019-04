Taiwanese schaatsers met schrik vrij

Het nationale team, met daarin drie rijders, reed de afgelopen dagen in een regulier pak met sponsoruitingen rond in de Gangneung Science Oval in Zuid-Korea. En dat is volgens het Olympic Charter strikt verboden. Buiten het logo van de sportkleding is iedere andere vorm van reclame verboden, zowel vóór als tijdens de Olympische Spelen.

Het had niet veel gescheeld of Sung Ching-yang, Tai William en Huang Yu-ting hadden hun accreditatie moeten inleveren. Gelukkig voor de Taiwanezen was de organisatie van de Winterspelen hen goed gezind, waardoor het bij een waarschuwing bleef. Maandagmiddag lokale tijd ontvingen ze een nieuw pak zonder sponsorvermelding.

Als ze verstandig zijn, trekken ze dat meteen aan zodra ze weer het ijs op stappen...