Snookerlegende Ronnie O’Sullivan, geniale gek met zes wereldtitels

Ronnie O’Sullivan heeft zijn zesde wereldtitel binnen. Ⓒ ANP/HH

Ronnie O’Sullivan is altijd goed voor de nodige sensatie, zowel in positieve als negatieve zin. De 44-jarige Brit wordt door velen gezien als de beste snookerspeler aller tijden, maar staat daarnaast ook te boek als een ’enfant terrible’. Hij schuwt het niet om collega’s te schofferen, brak al eens een keu doormidden en kon in het verleden moeilijk van drank en drugs afblijven. Maar The Rocket is aan de snookertafel terug van weggeweest. Dat resulteerde zondagavond in het Crucible Theatre in zijn zesde wereldtitel.