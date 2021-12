Ook steun uit Belgische hoek voor Max Verstappen

Bij onder anderen bokskampioen Tyson Fury en Ruud Gullit voegt zich nu ook de Belgische topvoetballer Kevin de Bruyne. ,,Max, ik wens je alle succes voor de race van komend weekeinde. Ik geniet enorm van je optredens. Het is een geweldig gevecht met Lewis Hamilton, maar ik ben voor jou. Hopelijk win je in Abu Dhabi en kan je daarna genieten van je wereldtitel”, aldus de beste speler van België – het land waar Verstappen is geboren – op Instagram.

De Bruyne speelt in Engeland voor Manchester City. Die club is in Abu Dhabi overigens erg prominent aanwezig, gezien de eigenaren van de topclub uit de Emiraten-staat.

