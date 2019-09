Verstappen: ’Normaal denk je er niet eens aan’

De Fransman liet zaterdagmiddag het leven bij een enorme crash op het Circuit van Spa-Francorchamps. ”Ik heb zelf tegen hem geraced met karten. Ik heb nooit problemen met hem gehad. Het was ongelooflijk. Je zag die crash natuurlijk zelf ook live gebeuren”, sprak Verstappen bij Peptalk.

Verstappen en de rest van de coureurs wacht komend weekeind in Monza de Grote Prijs van Italië. „De laatste tijd ga je naar een raceweekend toe en dan denk je niet eens aan dat soort dingen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Deze keer is het fataal afgelopen.”

Een vlag met daarop een afbeelding van Anthoine Hubert. Ⓒ AFP

