Ajax-beul Union Berlin uitgeschakeld in Europa League, Wijnaldum met Roma door

De Duitsers hadden in de vorige ronde van de Europa League nog Ajax uitgeschakeld. De Belgen, met Nieuwkoop in de basis, kwamen in de 18e minuut op voorsprong via Teddy Teuma. In de tweede helft maakte Lazare Amani de 2-0 en in blessuretijd zorgde Loic Lapoussin voor de eindstand. Danilho Doekhi en Sheraldo Becker speelden bij de Berlijners de hele wedstrijd.

Bayer Leverkusen schakelde het Hongaarse Ferencváros uit. De Duitsers, die de eerste wedstrijd al met 2-0 hadden gewonnen, waren ook in Boedapest met 2-0 te sterk. Moussa Diaby scoorde al in de 3e minuut, Amine Adli maakte in de slotfase de 2-0. Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker begonnen bij Leverkusen. Frimpong maakte in de tweede helft plaats voor Timothy Fosu-Mensah. Mats Knoester, voormalig speler van Heracles Almelo, stond in de verdediging bij de Hongaren.

Bekijk ook: Historische avond Feyenoord in Europa League

Bekijk ook: AZ knokt zich naar kwartfinale Conference League na bloedstollend gevecht met Lazio

Wijnaldum

AS Roma had aan een 0-0-gelijkspel genoeg om de laatste acht te bereiken ten koste van Real Sociedad. De ploeg van coach José Mourinho had de eerste wedstrijd thuis met 2-0 gewonnen. Georginio Wijnaldum speelde de hele wedstrijd in San Sebastián. Rick Karsdorp viel bij de Romeinen aan het einde van de eerste helft geblesseerd uit. Carlos Fernández moest bij de thuisploeg diep in blessuretijd nog met zijn tweede gele kaart van het veld.