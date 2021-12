Live Eredivisie: Fortuna en FC Utrecht trappen voetbalweekeinde af

De 17e speelronde in de Eredivisie wordt zaterdagmiddag afgetrapt met Fortuna Sittard - FC Utrecht. Het is voor de Utrechtenaren in zuidelijk Limburg een weerzien met oude bekenden. De gehele technische staf van Fortuna bestaat uit voormalige trainers van de club uit de Domstad. Hoofdtrainer Sjors Ultee was assistent in Utrecht, terwijl zijn assistenten Rob Alfen en Jan Wouters voormalige hoofdtrainers zijn van FC Utrecht.

Volg alle duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie

Zaterdag

16.30 uur: Fortuna Sittard - FC Utrecht

18.45 uur: Sparta Rotterdam - Vitesse

20.00 uur: AZ - Willem II

20.00 uur: Heracles Almelo - FC Groningen

21.00 uur: PEC Zwolle - FC Twente

Zondag