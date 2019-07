Opnieuw fikse tegenvaller Van Gerwen

De regerend wereldkampioen ging met 13-11 ten onder tegen de 48-jarige Engelsman Glen Durrant, die de volgende in de rij is die profiteert van de matige vorm van de Nederlander.

Recent verloor Van Gerwen al van Keegan Brown (Czech Darts Masters), Michael Smith (U.S. Darts Masters) en Martin Schindler (German Darts Masters). Zondagavond versloeg Mighty Mike in de eerste ronde van de World Matchplay Steve Beaton, maar het elimineren van Durrant was teveel gevraagd voor de Nederlander.

Prachtige 134-finish

De eerste vier legs gingen met de darts mee, maar in de vijfde leg brak Durrant Van Gerwen. De Engelsman liep via 5-3 en 7-4 uit naar 8-5, maar toen kreeg de Nederlander de smaak weer te pakken. Van Gerwen won drie legs op rij, en met een prachtige 134-finish trok hij de stand gelijk.

Daarna ontspon zich een ontzettend spannende slotfase, waarin de wedstrijd alle kanten op kon. De Brabander kwam met 9-8 en 10-9 voor, maar elke keer wist Durrant de achterstand weg te werken. De Engelsman kwam vervolgens op voorsprong door Van Gerwen te breken, maar die kopieerde dat kunstje en kwam terug tot 11-11. Durrant brak de Nederlander daarna opnieuw, en verzilverde die break vervolgens wel. Zijn tweede matchdart op Tops was raak: 13-11.

Met de eliminatie van Mighty Mike verdween ook de laatste Nederlander van het podium in Blackpool. Eerder sneuvelden Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan en Vincent van der Voort ook al.