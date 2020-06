Davy Klaassen zit in zak en as ’Het wordt alsmaar erger’

„Zo wordt het erger en erger”, zuchtte de middenvelder. „Als we zelf geen wedstrijden winnen, dan wordt het steeds zwaarder om in de Bundesliga te blijven.”

Werder Bremen staat op de voorlaatste plaats van de Bundesliga, met nog maar vier speelronden te gaan. De achterstand op nummer 16 Fortuna Düsseldorf bedraagt drie punten. De nummers 18 en 17 degraderen rechtstreeks, de nummers zestien mag nog promotie- en degradatieduels spelen.

„Het was weer zeer teleurstellend”, treurde aanvoerder Niklas Moisander van Werder. De oud-verdediger van Ajax en AZ zag dat zijn ploeg aanvallend onmachtig was zonder de geblesseerde Milot Rashica. „Maar we staan nog steeds maar drie punten achter op Fortuna Düsseldorf. We zullen tot het einde alles blijven geven.”

Werder, viervoudig kampioen van Duitsland, speelde vooralsnog slechts een seizoen in de tweede Bundesliga.

Matchwinnaar Weghorst

Met een rake kopbal bezorgde Wout Weghorst VfL Wolfsburg de volle winst in de slotfase van het uitduel met Werder Bremen (0-1). „Je moet altijd de focus houden op een mogelijkheid die kan komen”, jubelde hij. „Dat heb ik gedaan en je ziet wat het heeft opgeleverd.”

Weghorst speelde niet zijn beste wedstrijd voor Wolfsburg. Hij miste in de dertiende minuut al een grote kans op de 0-1 en liet ook te vaak een bal van zijn voet springen. Maar de 27-jarige aanvaller werkte wel heel hard. En daar wist hij zich in de slotfase voor te belonen.

Weghorst vierde zijn twaalfde competitietreffer en pas zijn eerste na de coronapauze. „Ik heb me nooit zorgen om Wout gemaakt”, zei zijn trainer Oliver Glasner. „Ook als hij niet scoort, is hij belangrijk voor ons. Hij levert zo veel arbeid.”

Weghorst, vorig seizoen goed voor 17 competitietreffers, blijft met zijn ploeg op koers voor een ticket voor de nieuwe editie van de Europa League. „Het is een geweldige dag”, zei hij. „Voor de hele club maar ook voor mij persoonlijk.”