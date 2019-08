Officieel: Ramselaar terug op oude nest

EINDHOVEN/UTRECHT

De 23-jarige middenvelder doorliep de jeugdopleiding bij FC Utrecht, brak in 2015 door in de hoofdmacht en verdiende in de zomer van 2016 een transfer naar PSV. In dienst van de Eindhovense club kwam hij tot 76 officiële wedstrijden.

In zijn eerste twee seizoenen bij PSV was Ramselaar een gewaardeerde kracht, die in 2018 het landskampioenschap volop meevierde. Afgelopen seizoen, onder coach Mark van Bommel, kwam Ramselaar amper nog aan spelen toe.

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht aarzelde niet om Ramselaar weer in de armen te sluiten. "Bart komt weer thuis, en dat voelt voor beide partijen erg goed."