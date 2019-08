De Ligt geen stijlicoon: ’Wat ik aantrek, maakt me geen bal uit’

„In Nederland interesseerde het me niet wat ik droeg. En eerlijk gezegd maakt het me nog geen bal uit wat ik aantrek. Ik merk wel dat het wordt gewaardeerd als je niet elke dag in een joggingbroek over straat loopt, maar dat je je een beetje normaal kleedt”, aldus De Ligt.

Bekijk ook: Zware blessure Chiellini biedt De Ligt kansen

„En zoals gezegd: je moet je aanpassen als je als voetballer naar een ander land gaat. Qua taal, qua eten, maar ook qua cultuur. Er wordt erg op gelet hoe iemand eruitziet. Je zult me nog steeds niet in gekke creaties zien. Wanneer we uit eten gaan, trek ik wel een colbert, overhemd of polootje aan.”

Lees de complete reportage met Voetballer van het Jaar Matthijs de Ligt in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 31 augustus: