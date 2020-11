Ontslag verrast Kevin Hofland: ’Ik had zelf wel het idee, dat ik het nog kon omdraaien’

Fortuna Sittard heeft Kevin Hofland ontslagen na een slechte start van het seizoen. Ⓒ BSR Agency

Na dik vier maanden is een einde gekomen aan het dienstverband van Kevin Hofland als hoofdtrainer van Fortuna Sittard. De nummer laatst van de Eredivisie besloot vanwege de teleurstellende resultaten afscheid te nemen van Hofland, die daar ondanks de slechte sportieve situatie van de club verrast door was. „Ik had dat eigenlijk nu niet meer verwacht”, aldus Hofland, die afgelopen vrijdag met Fortuna met 2-2 gelijkspeelde tegen PEC Zwolle.