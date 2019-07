Terpstra moet afstappen met pijnlijke schouder

De renner van Direct Energie kwam op zo’n dertig kilometer voor de finish in Toulouse hard ten val en heeft die moeten bekopen met opgave van de Ronde van Frankrijk. Hij bleef op het asfalt zitten en greep naar zijn schouder. Terpstra werd na een minutenlange behandeling weer op zijn fiets gehesen, maar al snel werd duidelijk dat verder rijden geen zin had.

De klassementsrenners Nairo Quintana en Richie Porte vielen ook, alsmede Sebastian Langeveld. Zij konden wel de koers vervolgen. Terpstra deed voor de achtste keer mee aan de Tour de France, één keer eerder (in 2010) gaf hij voortijdig op. De 94e positie in de editie van 2014 is tot nu toe zijn beste eindklassering in het algemeen klassement.

De 34-jarige Noord-Hollander kwam dit voorjaar ook al zwaar ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen en werd toen met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon vervolgens niet starten in Parijs-Roubaix. Terpstra won beide klassiekers in zijn carrière.