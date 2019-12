Sport Kort: Tennistitels Lemoine en Van Rijthoven

Tennis: Nationale titels voor Van Rijthoven en Lemoine

18.05 uur: Tim van Rijthoven en Quirine Lemoine hebben in Alphen aan den Rijn de Nederlandse titels veroverd. Voor beiden is het de eerste keer dat ze Nederlands kampioen zijn geworden.

De als tweede geplaatste Van Rijthoven was in de finale te sterk voor de als eerste geplaatste Botic van de Zandschulp: 3-6 6-3 6-4. De 22-jarige Brabander zag in de derde set Van de Zandschulp, die in 2016 Nederlands kampioen werd, nog terugkomen. Op 4-4 brak hij zijn tegenstander nog een keer en serveerde de partij uit.

Lemoine greep de titel bij de vrouwen door in de finale Arianne Hartono te verslaan met 6-3 6-2. Op de NK ontbraken tennissers als Robin Haase en Tallon Griekspoor en de tennissters Kiki Bertens en Arantxa Rus, die beiden in de top 100 van de wereld staan.

Robert Mühren wordt geknuffeld na zijn doelpunt tegen Excelsior. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Cambuur blijft koploper na soevereine zege

17.20 uur: SCC Cambuur heeft in de Keuken Kampioen Divisie de koppositie geprolongeerd. De Friezen waren in Rotterdam met 3-1 te sterk voor subtopper Excelsior. Daardoor gaat Cambuur met een voorsprong van drie punten op nummer 2 Jong Ajax de winterstop in.

Na een overtreding van Luigi Bruins op Jamie Jacobs mocht Robert Mühren in de 11e minuut aanleggen van elf meter. De topscorer van de competitie maakte geen fout. Na een klein half uur verdubbelde Jacobs de marge met een kopbal, die via de paal in het Rotterdamse doel belandde. Rai Vloet zorgde in de 83e minuut nog wel voor 1-2, maar de gelijkmaker stond de Friese defensie daarna niet toe. Kallon maakte in de extra tijd een einde aan de spanning: 1-3.

Telstar pakte in de Noord-Hollandse derby tegen Jong AZ drie punten: 3-1.

Wielrennen: Alaphilippe opnieuw op Zuid-Amerikaanse tour

15.35 uur: De Franse wielrenner Julian Alaphilippe begint zijn seizoen eind januari in de Ronde van San Juan. Na die rittenkoers in Argentinië is hij half februari ook van de partij in de derde editie van de Ronde van Colombia. Dat maakte zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step zondag bekend.

Daarmee keert Alaphilippe terug in de koersen waarin hij begin van dit jaar drie ritzeges boekte. Het was de aanloop naar een bijzonder succesvol seizoen met negen overwinningen in de WorldTour waaronder Strade Bianche, Milaan-Sanremo en twee ritzeges in de Tour de France. „Ik heb dit jaar een geweldig begin van het seizoen gehad in Argentinië en Colombia. Het was een mooie ervaring, niet in het minst door de geweldige fans in Zuid-Amerika”, meldde Alaphilippe, die onlangs werd beloond met de Vélo d’Or, de prijs voor de beste renner van het jaar. „Ik ga mijn best doen daar weer zo succesvol te zijn.”

Lucinda Brand Ⓒ Hollandse Hoogte

Veldrijden: Brand wint ook in Namen

14.32 uur: Lucinda Brand heeft op het parcours bij de Citadel van Namen de zesde cross om de wereldbeker gewonnen. Het slechte weer had de toch al als lastig bekend staande veldrit nog moeilijker gemaakt. Het was klimmen en dalen door de modder, waarbij de Nederlands kampioene, onlangs vervroegd overgestapt van Sunweb naar Telenet-Baloise, halverwege afstand had genomen van Ceylin del Carmen Alvarado. De Rotterdamse van Corendon-Circus werd nog wel tweede. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse: Annemarie Worst.

Brand was vorig jaar ook al de beste in de Citadelcross. Het was haar derde zege van het seizoen, eerder won ze in Niel en in Kortrijk.

Hansi Flick, de interim-trainer bij Bayern München. Ⓒ BSR Agency

Voetbal: Flick blijft aan bij Bayern München

12.36 uur: Hansi Flick, begin november bij Bayern München aangesteld als interim-coach na het ontslag van Niko Kovac, mag het seizoen bij de Duitse kampioen afmaken. De clubleiding is „zeer tevreden” over de manier waarop de plaatsvervanger tot dusver zijn werkzaamheden heeft verricht. „Onder zijn leiding heeft de ploeg zich uitstekend gemanifesteerd”, liet topman Karl-Heinz Rummenigge weten. „We zijn ervan overtuigd dat die positieve ontwikkeling zich in het nieuwe jaar voortzet.”

Flick (54) was assistent-trainer onder Kovac. De Kroaat werd ontslagen na de nederlaag bij Eintracht Frankfurt (5-1). Flick werd aanvankelijk slechts aangesteld voor twee duels. De oud-speler van Bayern kreeg echter de labiele ploeg snel weer in balans, waardoor hij in elk geval tot aan het einde van dit kalenderjaar in functie mocht blijven. Na de thuiszege zaterdag tegen VfL Wolfsburg (2-0) liet de clubleiding van Bayern München al doorschemeren dat Flick de technische leiding over de hoofdmacht zou houden tot het einde van het seizoen. Een dag later werd het akkoord bekendgemaakt.

James Harden (links) Ⓒ AFP

NBA: Harden grote man bij Rockets

10.30 uur: Milwaukee Bucks heeft bij New York Knicks een clubrecord in de Amerikaanse basketballiga NBA geëvenaard. De koploper van de Eastern Conference boekte in Madison Square Garden de 26e zege in de dertigste competitiewedstrijd (123-102). In het seizoen 1971-1972 zetten de Bucks onder aanvoering van Kareem Abdul-Jabbar en Oscar Robertson voor de eerste keer zo’n ijzersterke serie neer vanaf de seizoensstart in de NBA.

Giannis Antetokounmpo blonk uit bij de bezoekers uit Milwaukee. Hij bracht 22 punten, 11 rebounds en 10 assists op zijn naam. Het was zijn derde triple-double in dit seizoen. De Knicks, die voor eigen publiek niet één keer op voorsprong kwamen, leden de vijfde nederlaag in acht duels onder interim-coach Mike Miller.

James Harden was de grote man bij Houston Rockets in de gewonnen uitwedstrijd tegen Phoenix Suns (125-139). Hij was goed voor 47 punten, 6 rebounds en 7 assists. Harden liet liefst negen driepunters noteren. Met 30 punten en 10 assists was ploeggenoot Russell Westbrook eveneens op dreef.

Golfer Scott juicht weer voor eigen publiek

10.20 uur: De Australische golfer Adam Scott heeft voor eigen publiek in Gold Coast een einde gemaakt aan een periode van bijna vier jaar zonder overwinning. De voormalige nummer één van de wereld schreef het Australian PGA Championship op zijn naam. Met een rondje van 69 slagen (3 onder par) behield hij op de slotdag zijn leidende positie.

Scott (39) eindigde op een totaal van 275 slagen bij het evenement, dat tevens tot de Europese Tour behoort. De Nieuw-Zeelander Michael Hendry belandde met een score van 277 op de tweede plaats. Voor Scott was het zijn tweede titel bij dit toernooi in eigen land. Eerder zegevierde hij in 2013. De erelijst van Scott telt nu dertig overwinningen in het profcircuit.