Ontslagen Nederlander krijgt trappen na, maar ook lof Spaanse media zien Ronald Koeman in voetsporen Louis van Gaal treden: ’Geschiedenis herhaalt zich’

Ronald Koeman buigt het hoofd en wordt na de nederlaag bij Rayo Vallecano ontslagen als trainer van FC Barcelona. Ⓒ HH/ANP

Het ontslag van Ronald Koeman is overal in Spanje voorpaginanieuws. FC Barcelona ontsloeg de Nederlander in de nacht van woensdag op donderdag, nadat op bezoek bij Rayo Vallecano met 1-0 was verloren. „KO-eman”, stelt L’esportiu pakkend, doelend op het feit dat de trainer zijn aangekondigde knock-out (KO) niet heeft weten te voorkomen.