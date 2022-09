Latifi na dit seizoen weg bij Williams

Latifi reed sinds 2020 voor Williams, maar haalde zelden punten binnen. Slechts twee keer in 55 grands prix meldde hij zich bij de beste tien met als beste resultaat een zevende plaats vorig seizoen in Hongarije. Dit seizoen is hij nog puntloos, iets dat extra pijnlijk werd in Monza, toen Nyck de Vries bij zijn Williams-debuut wel in de punten reed.

De meeste bekendheid verwierf hij onbedoeld eind vorig seizoen met zijn crash in Abu Dhabi. Mede daardoor kon Max Verstappen in extremis de wereldtitel grijpen ten koste van Lewis Hamilton.

„Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen bij Williams Racing te bedanken - alle mensen in de fabriek en degenen met wie ik aan het circuit werk - voor de afgelopen drie jaar”, zegt Latifi in het persbericht van Williams. „Hoewel we niet de resultaten hebben behaald waarop werd gehoopt, was het een fantastische reis. Het behalen van die eerste punten in Hongarije vorig jaar was een moment dat ik nooit zal vergeten.”