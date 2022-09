Real Madrid begint goed aan jacht op titelprolongatie, keepersblunder bij RB Leipzig

Halverwege het duel was het nog 0-0, maar in de 56e minuut opende Vinícius Júnior de score. 20 minuten later stond het al 3-0 voor De Koninklijke, waar ook Luka Modric met een schot en Eden Hazard met een intikker tot scoren kwamen.

De Belg Hazard mocht al na een half uur invallen, omdat de geblesseerde Karim Benzema niet verder kon. Benzema had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de titel van Real Madrid, dat eerder dit jaar Liverpool in de finale met 1-0 de baas was.

Sjachtar Donetsk verrast RB Leipzig

In dezelfde groep liet RB Leipzig zich verrassen door het Oekraïense Sjachtar Donetsk. Het werd in Leipzig liefst 4-1 voor Sjachtar. Oud-Ajacied Lassina Traoré nam het laatste doelpunt van de bezoekers voor zijn rekening.