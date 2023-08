Slecht nieuws voor kwartfinale Leeuwinnen: Van Dongen loopt enkelblessure op, ook Egurrola van veld

„Wij hebben hoop dat Van Dongen dit WK nog mee kan doen, maar die is theoretisch, omdat wij niet weten hoelang we nog in het toernooi actief zijn”, aldus een KNVB-woordvoerster. Volgens de NOS schreeuwde de verdedigster van Atlético Madrid het uit van de pijn, vermoedelijk als gevolg van een botsing met reservekeepster Lize Kop.

Ook Damaris Egurrola, vrijdag in de kwartfinale tegen Spanje de mogelijke vervangster van de geschorste Daniëlle van de Donk, raakte geblesseerd. Egurrola verliet het veld toen de wisselspeelsters een partijvorm speelden. Ze is er volgens de KNVB niet zo ernstig aan toe als Van Dongen en kan naar verwachting woensdag weer met de groep meetrainen. Voor Van Dongen heeft de medische staf van de KNVB een alternatief herstelprogramma gemaakt.

Damaris Egurrola Ⓒ Soccrates

Hersteltraining basis

Egurrola heeft net als Van Dongen geen basisplaats bij Oranje, maar kwam zondag in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Zuid-Afrika in de achtste finales wel in de ploeg voor Van de Donk. Zij kreeg haar tweede gele kaart van dit WK en daarom is Van de Donk geschorst voor de kwartfinale tegen Spanje (vrijdag om 03.00 uur Nederlandse tijd).

De basisspeelsters van Oranje deden maandag in Wellington een hersteltraining. Spits Lineth Beerensteyn zat volgens de NOS de gehele training langs de kant. Beerensteyn raakte in de eerste groepswedstrijd tegen Portugal geblesseerd aan haar enkel, maar maakte zondag tegen Zuid-Afrika haar rentree en speelde direct de hele wedstrijd. De spits nam de tweede treffer van Oranje voor haar rekening. Beerensteyn deed het maandag volgens de KNVB „rustig aan.”