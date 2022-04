Roger Schmidt houdt veel slagen om de arm over inzetbaarheid PSV’ers

Voor Gakpo was het de eerste groepstraining na die tik op zijn enkel die hij in de uitwedstrijd tegen Kopenhagen in de Conference League kreeg. Of hij speelklaar is voor de wedstrijd tegen de nummer 4 van de Eredivisie wordt pas later bekeken.

Teze en Sangaré hielden blessures over aan hun verblijf bij de nationale teams van Nederland en Ivoorkust. „Dat is het vervelende van zo’n interlandperiode”, zei Schmidt, die het tweetal echter wel gewoon kon verwelkomen op het trainingsveld. Dat zegt meestal genoeg over de beschikbaarheid.

Één man ontbrak op de Herdgang. Erick Gutierrez zat nog in het vliegtuig terwijl PSV de voorlaatste training afwerkte. Op de wedstrijddag is er altijd nog een lichte training. Daarna zal Schmidt zich met de Mexicaan onderhouden. Maar de coach gaf al eerder aan dat een vliegreis geen beletsel was om Gutierrez toch op te stellen.

Ramalho

André Ramalho keert na een lange blessureperiode terug. Hij zit bij de selectie. Schmidt wilde nog niet zeggen of de Braziliaan meteen weer een basisplaats krijgt. Dan zou Teze, voor zijn gang naar Oranje uitstekend op dreef, plaats moeten maken.

Tegen FC Twente kan er alleen op zeker een streep door de namen van Phillipp Mwene en Ryan Thomas. Mwene ging een paar weken geleden met een lichte blessure nog mee naar het duel met Maccabi Tel Aviv in Israël, maar kwam sindsdien niet meer in actie. Hij heeft last van een knieblessure. Injecties brachten geen uitkomst en het is nog maar de vraag of de Duitse back dit seizoen nog in actie komt. Datzelfde geldt voor Thomas.

Behoudens de spelers met interlandverplichtingen was PSV zes dagen vrij. Schmidt bracht die periode in Duitsland door, waar hij flink in de tuin aan de gang was. Terug in Eindhoven werd hij op de hoogte gebracht van de aanstelling van Ruud van Nistelrooy als hoofdtrainer voor het komend seizoen.

Daar wilde Schmidt niet zoveel over kwijt. „Laat anderen daar maar over oordelen. Die kennen hem veel beter”, aldus Schmidt. Die sprak een enkele keer met de huidige trainer van Jong PSV. De meeste contacten liepen via André Ooijer. Wat het juiste moment is om ergens in te stappen als hoofdtrainer. „Zo’n moment is er eigenlijk nooit”, zei Schmidt. „Op een gegeven moment gaat er een deur open. Daar ga je doorheen of die laat je voor je neus dicht gaan. Van Nistelrooy heeft de stap gemaakt. PSV heeft voldoende kwaliteit in de staf om daar een succes van te maken.”

Flow

Voor de competitie door interlandvoetbal onderbroken werd, zat PSV in een flow. Toch betreurt Schmidt de onderbreking niet. „Met drie wedstrijden per week was het een zware periode voor de meeste spelers. Dan is het lekker om even gas terug te nemen”, aldus Schmidt. „Het is geen automatisme dat we meteen weer de goede vorm vinden. Maar de spelers zijn fris en klaar voor de beslissende fase. Het is mijn taak als coach om ervoor te zorgen dat ze top presteren.”

Schmidt had met een blij gevoel de dagen bij zijn familie in Duitsland doorgebracht. „Het is april en we doen nog voor drie prijzen mee. Dat is heel bijzonder”, zei de Duitser, die niet in wilde gaan op eventuele interesse van Benfica voor hem.

FC Twente nog zonder Brama, lichte blessure Pierie

Ron Jans kan bij FC Twente nog steeds geen beroep doen op Wout Brama. Ook Kik Pierie is er niet bij tegen de nummer 2 van de Eredivisie. „Wout heeft de hele week meegetraind, maar is er nog niet bij dit weekend. Misschien de volgende wedstrijd”, zei Jans over de absentie van zijn routinier, die op 28 november voor het laatst in de Eredivisie speelde. „Kik heeft dinsdag een tik gehad op de training, hem verwacht ik er volgende week weer bij.”

Ramiz Zerrouki keerde vrijdag terug op het trainingsveld. Hij greep met Algerije naast een plaatsbewijs voor het WK. Michal Sadilek miste plaatsing met Tsjechië. „We hebben het er in de groep over gehad en iedereen steunt ze. Dat gaan 30.000 tukkers morgen hopelijk ook doen”, aldus Jans. „Het is nu aan hen om tegen PSV te bewijzen dat ze mentaal ook topsporters zijn door er gewoon weer te staan.”

