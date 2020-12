Erotiekbedrijf mag shirtsponsor FC Emmen blijven

In september gaf de KNVB na een langdurende discussie uiteindelijk goedkeuring voor het logo van de onlineseksshop op het shirt van de Drentse eredivisieclub. Er werd afgesproken dat het contract in eerste instantie voor één seizoen zou gelden.

Maandagmiddag was er een ledenvergadering, waarbij alle clubs uit het betaald voetbal over het sponsorreglement hebben gestemd. De voetbalbond stelde op die vergadering voor om de toetsingscriteria voor een sponsorschap uit het Sponsoringreglement Betaald Voetbal te schrappen. Een meerderheid van de clubs was het daarmee eens. Het resultaat is dat alleen de Reclame Code Commissie een sponsorovereenkomst eventueel nog kan voorkomen.

In de loop van dit seizoen gaan EasyToys en FC Emmen in gesprek over een mogelijke verlenging van het hoofdsponsorschap.