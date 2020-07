’Oranje-international Nathan Aké voor 45 miljoen euro naar Manchester City’

De clubs hebben de transfer nog niet bevestigd.

Aké stond drie jaar lang onder contract bij Bournemouth, dat hem in 2017 weghaalde bij Chelsea. De Londenaren namen de nu 25-jarige Oranje-international in 2011 over van Feyenoord, waar hij in de jeugdopleiding speelde.

Aké degradeerde onlangs met Bournemouth uit de Premier League.