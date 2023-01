Bijzonder: Rojer pakt zonder te spelen dubbeltitel in Adelaide

Het duo was vorig jaar de tegenstander van Rojer (41) en Arévalo in de finale van Roland Garros, waar Rojer en Arévalo drie matchpoints overleefden en de titel veroverden.

Voor Rojer werd het laatste voorbereidingstoernooi op de Australian Open zo een merkwaardige belevenis. In de halve finales hoefden de op Curaçao geboren tennisser en Arévalo ook al niet in actie te komen omdat hun tegenstanders - de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara - zich terugtrokken vanwege een blessure van de Brit. "Het is heel apart. Dit is me nog nooit overkomen en Marcelo ook niet: twee walk-overs, waarvan ook nog een in de finale", vertelde Rojer, die met Arévalo inmiddels vijf toernooien won. Voor Rojer was het al de 34e toernooizege sinds zijn eerste dubbeltitel, in 2010 in Tokio.