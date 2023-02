Ronaldo maakt wederom hattrick voor Al-Nassr

Cristiano Ronaldo weet ook de Saoedische doelen goed te vinden. Ⓒ ANP/HH

Cristiano Ronaldo heeft de smaak te pakken wat betreft scoren in Saoedi-Arabië. De Portugees maakte onlangs al vier goals in een wedstrijd voor Al-Nassr en deed dat zaterdag dunnetjes over met een hattrick.