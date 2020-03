Beloftenteam Juventus in quarantaine vanwege corona

Pianese, uitkomend op het derde niveau (Serie C), maakte zaterdag bekend dat een vierde speler is geïnfecteerd met Covid-19. Alle voetballers van de club uit de regio Toscane zijn inmiddels in eigen huis in quarantaine geplaatst.

De meeste wedstrijden in de Serie C gaan dit weekeinde niet door. Ook vijf duels in de Serie A zijn uitgesteld, ook de topper Juventus - Internazionale.

Het aantal doden in Italië als gevolg van het coronavirus is met acht gestegen naar 29. Het aantal besmettingen is volgens de autoriteiten nu meer dan duizend.

Het aantal besmettingen stond zaterdagavond op 889, verreweg de meeste in Europa. Tien patiënten zijn er helemaal genezen.