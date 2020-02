Coronavirus bij vier voetballers van Pianese

De vereniging, uitkomend op het derde niveau (Serie C), maakte zaterdag bekend dat een vierde speler is geïnfecteerd met Covid-19. Alle voetballers van de club uit de regio Toscane zijn inmiddels in eigen huis in quarantaine geplaatst.

In Italië zijn inmiddels ruim 900 mensen besmet met het coronavirus. De meeste wedstrijden in de Serie C gaan dit weekeinde niet door. Ook vijf duels in de Serie A zijn uitgesteld, ook de topper Juventus - Internazionale.

De spelers van de ploeg van Juventus voor spelers onder 23 jaar zijn ook in quarantaine geplaatst. Zij versloegen afgelopen zondag Pianese met 1-0.