Elftal van de Week: Ajax en Feyenoord maken indruk

De Amsterdammers worden vertegenwoordigd door Lisandro Martinez, Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Kenneth Vermeer, Leroy Fer en Ridgeciano Haps vormen de driekoppige Rotterdamse delegatie.

Jonas Svensson (AZ), Shaquille Pinas (ADO Den Haag), Jordens Peters (Willem II), Branislav Ninaj (Fortuna Sittard) en Steven Bergwijn (PSV) completeren het team.

Het Telesport Elftal van de Week van de speelronde 5. Ⓒ DE TELEGRAAF

Alle elf de spelers werden door de rappoteurs van Telesport, stuk voor stuk ex-internationals, beloond met het cijfer 7.

Ziyech

Ziyech maakte tegen Sparta twee goals en was in Rotterdam samen met Martinez en Tadic een van de uitblinkers aan Ajax-zijde.

„Bij Ziyech lijkt het hele spelletje hem geen enkele moeite te kosten”, concludeerde Mario Been, die namens De Telegraaf aanwezig was op Het Kasteel. „Hij speelt – in positieve zin – zijn eigen wedstrijd en is overal op het veld te vinden.”

