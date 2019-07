Haller blijkt beste deal in historie FC Utrecht

De Premier League-club betaalt 50 miljoen euro en daarvan profiteert FC Utrecht dankzij een stevig doorverkooppercentage mee. Het gaat om een bedrag van circa 4 miljoen euro. Bovenop de 7 miljoen euro die FC Utrecht twee jaar geleden al incasseerde, is de verkoop van Haller, die voor 750.000 euro was aangetrokken, nu de grootste uitgaande transfer in de historie van de club geworden. De transfer van Dries Mertens naar PSV (8,5 miljoen euro) is van de eerste plaats verdrongen.

Bekijk ook: FC Utrecht casht weer met Haller

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam deed eerder deze window al goede zaken met de verkoop van Nicolas Gavory aan Standard Luik (voor 3,1 miljoen euro). Dat bedrag is gebruikt om het operationele tekort over het afgelopen seizoen af te dekken. De meevaller van de transfer van Haller wordt ingezet om het verwachte operationele tekort over het komende seizoen op te vangen.