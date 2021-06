Max Verstappen over mentale spelletjes: ’Kan me niet schelen’

Het zijn de ’mind games’ die gespeeld worden, maar Verstappen zegt zich daar totaal niet druk om te maken. „Die spelletjes kunnen mij niet schelen”, stelt de WK-leider. „Lewis Hamilton zei onlangs in Monaco ook al dat hij dat niet wil doen. Wij moeten ons focussen op wat er gebeurt op de baan. Natuurlijk wordt er hier en daar wat gezegd, maar soms komt er kort na een race ook emotie bij kijken of ligt het aan de manier waarop een vraag wordt gesteld. Lewis en ik respecteren elkaar, dat is het belangrijkste.”

Verstappen stond nog nooit op het podium in Azerbeidzjan, waar de zesde race van het seizoen wordt verreden. „En ik weet ook vrij zeker dat Mercedes hier weer sterk is”, aldus de Red Bull-coureur. „Wij moeten zorgen dat we weinig fouten blijven maken. Onze start van het seizoen is goed, maar we kunnen nog beter. Dat gaan we proberen te laten zien.”

