Wilco Kelderman en debutant Ide Schelling met Bora-hansgrohe naar de Tour

Bora-hansgrohe neemt de Duitse sprinter Pascal Ackermann niet mee naar de Tour. „Dit jaar was het geen gemakkelijke beslissing. We dachten er aan om met Ackermann en Sagan twee sprinters mee te nemen, maar uiteindelijk waren we van mening dat Pascal niet op het benodigde niveau zit om een succesvolle Tour te maken”, zei teammanager Ralph Denk.

„Onze doelen zijn een ritzege en een top 5 in het eindklassement. Natuurlijk hebben we ook de groene trui in het vizier, maar het wordt een zware strijd. Met met die doelen in gedachten, zullen Kelderman en Sagan onze leiders zijn voor het klassement, de sprints en de bergetappes. Over het algemeen willen we aanvallend rijden in de Tour.”

Schelling deed niet eerder mee aan de Tour. „Hij heeft zich de afgelopen maand heel goed ontwikkeld en heeft zichzelf in deze positie gebracht met sterke resultaten”, aldus Denk.

De selectie wordt gecompleteerd door de Duitsers Emanuel Buchmann en Nils Politt, Patrick Konrad en Lukas Pöstlberger uit Oostenrijk en de Italiaan Daniel Oss.