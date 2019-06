Koeman vermaakt zich met Hans Nijland: ’Een toneelspel op zich’

Robben vertelde dat de warmte van Nijland richting hem en zijn familie hem nog altijd tot een trots ambassadeur van de club maakt. Koeman liet weten dat hij de manier waarop Nijland zijn ontvallen vader en Gronings clubicoon Martin in het stadion liet eren nooit zal vergeten. En passant werd geschetst hoe het grote publiek Nijland zich zal herinneren. „Ik hoor net dat hij meer dan 1100 wedstrijden als directeur heeft meegemaakt”, aldus Koeman, die bijna niet kon bevatten hoe hij deze met zo’n intense manier van meeleven heeft kunnen overleven.

„Ik maakte Hans eerder nooit bij wedstrijden mee, maar in mijn functie als bondscoach heb ik dit seizoen een aantal wedstrijden vlak achter hem gezeten. Dat is een toneelspel op zich. Je vermaakt je al met het gedrag van de directeur van Groningen en hoopt maar dat het allemaal goed komt met hem.”

Keffertje

Daar haakte Robben op in: „Wat dat betreft is het een wonder dat hij hier nog zit”, lachte de voormalig vleugelflitser van Oranje. „Later haalde bondsvoorzitter Michael van Praag aan dat hij bij zijn eerste kennismaking met Nijland, als toenmalig Ajax-voorzitter, met zijn collega’s bij de topclubs dacht met een keffertje te maken te hebben met wie het nooit wat zou worden. In bijna een kwart eeuw groeide Nijland uit tot een man die de voetbalwereld niet meer zal vergeten.