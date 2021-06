Red Bull-teambaas Christian Horner: ’We hebben revanche genomen’

„Er zit maar heel weinig verschil tussen onze auto en die van Mercedes, maar ik denk dat wij strategisch beter in de wedstrijd zaten”, doelde Horner op de twee-stopper van Verstappen. „Wij hadden aan het begin juist veel meer last van de wind, dus leken zij wat pure snelheid betreft wat meer comfortabel. Het is altijd een moeilijke beslissing om de leider in de wedstrijd nog een keer naar binnen te halen voor een stop, maar we hebben de trekker toch overgehaald. En het werkte.”

Horner was verrast dat Lewis Hamilton pas een ronde ná Verstappen naar binnen kwam voor zijn eerste en enige stop, waarna de Nederlander er net in slaagde om hem voor te blijven op de baan. „Dit was voor ons een beetje revanche voor de race in Barcelona, eerder dit jaar. Toen lagen wij juist lang aan de leiding. Geweldig dat Max er nog voorbij kon gaan, anderhalve ronde voor het einde”, aldus Horner. „Het is fantastisch dat we hier de volle buit binnenhalen, op een circuit waar Mercedes normaal zo sterk is. Twee jaar geleden was het hier een van de saaiste races van de laatste vijf jaar en Mercedes zo dominant. Nu was het een van de meest enerverende races van de laatste vijf jaar. Het laat zien hoe hard het team heeft gewerkt tijdens de coronapandemie.”

Red Bull nam niet alleen revanche voor die door Horner aangestipte race in Barcelona. Het team werd de laatste weken ook vanuit verschillende hoeken beschuldigd. Door onder meer Mercedes vanwege de meebuigende achtervleugel, die voor de Grand Prix van Frankrijk moest worden aangepast. En dan waren er nog de insinuaties van bandenleverancier Pirelli dat Red Bull met een te lage bandenspanning had rondgereden in Baku, wat de klapband van Verstappen daar zou hebben veroorzaakt.

„Er is veel geroepen, maar wij hebben ons altijd aan de regels gehouden. We hebben hier laten zien dat onze snelheid niet gebaseerd is op die flexibiliteit van de achtervleugel.”